Coppa Italia – Milan-Spal, rossoneri ai quarti: San Siro finalmente applaude

NEWS MILAN – Come viene evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, la Coppa Italia una volta per il Milan contava poco o nulla, mentre adesso rappresenta una chance importante, la via principale per arrivare in Europa. La squadra rossonera lo dimostra fornendo una buona prova contro una Spal che al momento non ha armi per competere: a movimentare il 4-4-2, con Rebic e Piatek come attaccanti, è stato ancora una volta Castillejo. Il Milan ha giocato una partita logica e non ha praticamente mai rischiato di essere eliminato.

Stefano Pioli ha mandato in campo le riserve e ha fatto bene. Tanta attesa per Rebic, che ha sprecato molto, e Antonio Donnarumma, che vanta un invidiabile score: tre partite, zero gol subiti. Il suo ingaggio è stato molto criticato ai tempi del rinnovo del fratello Gigio, ma l’estremo difensore ha dimostrato ancora una volta di cavarsela. Le altre conferme sono sul 4-4-2 che funziona anche cambiando interpreti: Castillejo, come detto, è la chiave di volta di questo sistema di gioco, ma gli applausi di San Siro vanno soprattutto a Theo Hernandez, che è già a quota cinque gol stagionali.

Insomma, tutto è andato per il meglio, non essendoci cose negative da segnalare. Il Milan è in palla e già all’intervallo è in vantaggio per due reti a zero grazie a Piatek, che torna al gol, e a Castillejo. Nella ripresa arriva il tris di Theo Hernandez, che segna una bellissima rete. Il difficile arriva adesso, con i rossoneri che affronteranno nei quarti di finale di Coppa Italia il Torino, ma il Milan non è più la squadra impaurita di qualche settimana fa. Effetto Ibrahimovic, ma non solo… Intanto Maldini e Boban sembrano essere vicini a un esterno offensivo che gioca nel campionato italiano, continua a leggere >>>

