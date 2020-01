Coppa Italia – Milan-Spal, le probabili formazioni: panchina per Ibrahimovic

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic con ogni probabilità partirà dalla panchina nella partita contro la Spal, gara di Coppa Italia che si giocherà alle 18 a San Siro.

Pioli, infatti, è intenzionato a schierare Ibrahimovic nella partita di domenica in campionato contro l’Udinese, e dunque utilizzarlo per tre volte di fila da titolare potrebbe essere controproducente. In attacco giocheranno Piatek e Rafael Leao. Intanto potrebbe tornare in maniera inaspettata un terzino al Milan, continua a leggere >>>

