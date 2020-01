Coppa Italia – Milan-Spal, la moviola: non c’è il rigore contro Paqueta

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza la moviola di Milan-Spal, gara di Coppa Italia terminata 3 a 0 a favore dei rossoneri.

C’è sostanzialmente un unico episodio da segnalare, cioè il rigore fischiato dall’arbitro Ghersini contro Paqueta per un fallo di mano. Il direttore di gara è bravo a correggersi davanti al monitor al 43’ del secondo tempo: Paqueta, infatti, interviene di spalle, con il braccio attaccato al corpo, buttandosi in scivolata, con il pallone che sbatte tra fianco e ascella.Giusto non dare il tiro dagli undici metri. Manca un cartellino giallo a Rebic per un brutto fallo su Tomovic. Intanto dalla Croazia sono sicuri: il Milan è vicino a Dani Olmo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android