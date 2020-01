Calciomercato Milan – Di Marzio: “Smentito fermamente offerta per Olmo”

CALCIOMERCATO MILAN – Sembrava a un passo, come vi avevamo raccontato in anteprima, ma secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio in realtà è ancora molto lontano Dani Olmo. Il talento spagnolo della Dinamo Zagabria piace moltissimo al Milan, come confermato anche dallo stesso Di Marzio, ma al momento il club rossonero, secondo l’esperto di calciomercato, ha fermamente smentito l’offerta ufficiale di cui si è parlato per Olmo, di 35 milioni bonus compresi. Ciò non significa che alla fine non possa arrivare, ma che non c’è ancora l’offerta. Da capire se nei prossimi giorni ci saranno sviluppi. Zvonimir Boban, comunque, lo reputa un giocatore fortissimo. Magari prima si proverà a cedere Paquetà per finanziare il tutto. Le conferme invece arrivavano dalla Croazia… Continua a leggere >>>

