Coppa Italia, il Milan cancella di nuovo l’Inter nel derby: è finale!

Con un eventuale successo in finale di Coppa Italia, poi, l'allenatore Sérgio Conceição - il quale, con tutta probabilità, saluterà a fine stagione - potrebbe chiudere la sua semestrale esperienza in rossonero con due trofei in un'annata (la coppa nazionale dopo la Supercoppa Italiana): un evento che, in casa Milan, non si verifica addirittura dal 2007.

Sfuma il sogno Triplete per i nerazzurri — L'Inter, con questa pesante sconfitta contro il Milan nel derby, dice addio al sogno di centrare il Triplete. Il quale, forse, stava diventando un'ossessione per la squadra di Simone Inzaghi. Perde per la prima volta in stagione due partite di fila e questa fa male perché forse la battuta d'arresto è arrivata in maniera inaspettata.

Milan cinico, secondo il 'CorSera', che ha saputo tenere botta e colpire nel modo giusto. Mostrando una solidità difensiva finora mai avuta. Inter imprecisa e distratta, colpita due volte da Luka Jović a cavallo tra il primo e il secondo tempo. Nella prima frazione, colpo di testa sul bel cross dalla destra di Álex Jiménez al termine di una bella azione orchestrata dai rossoneri.

Jović doppietta, Reijnders la chiude — Nella seconda, invece, rapace il serbo in area piccola a fare secco Josep Martínez dopo un rimpallo a favore. A nulla sono serviti i cambi in corsa di Inzaghi. Unica, vera parata di Mike Maignan sul colpo di testa di Stefan de Vrij su calcio d'angolo. E, nel finale, in contropiede, altra grande azione corale del Diavolo e sigillo di Tijjani Reijnders. Milan in finale di coppa, la stagione può essere ancora perlomeno un minimo raddrizzata.