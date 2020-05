Coppa Italia, ecco quando potrebbe essere disputata la finale

ULTIME NEWS – La Lega Serie A ha stilato un possibile calendario sia per il campionato che per la Coppa Italia. Come è ben noto, i giochi per lo Scudetto riprenderanno il 13 giugno (data comunque ancora ipotetica visto che deve essere confermata dal Governo), mentre quelli per la Coppa Italia potrebbero riprendere il 30 giugno e l’1 luglio.

In queste date potrebbero giocarsi le due semifinali di ritorno (Juventus-Milan e Napoli-Inter), con la finale che verrebbe disputata il 22 luglio a Roma. A riportare queste notizie sono i colleghi della Gazzetta dello Sport.

E in merito alla ripresa del campionato, il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, si è espresso in maniera ottimistica. Se vuoi conoscere le sue parole, continua a leggere >>>

