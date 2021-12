Coppa d’Africa, ecco quanto partite rischia di saltare Kessié

Franck Kessié, centrocampista del Milan, convocato per la Coppa d'Africa così come Ismaël Bennacer e Fodé Ballo-Touré. Assenti tante partite?

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della Coppa d'Africa, che prenderà il via il prossimo 9 gennaio 2022, e, soprattutto, di tutti i calciatori che lasceranno momentaneamente la Serie A italiana per disputare il torneo con le rispettive selezioni Nazionali.

Il Milan, come noto, ha perso tre calciatori. Si tratta di Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro di riserva convocato dal Senegal, poi Ismaël Bennacer, punto di forza dell'Algeria e miglior giocatore della competizione nel 2019 e, infine, Franck Kessié, il centrocampista più forte della Costa d'Avorio, vera e propria icona degli 'Elefanti'.

In particolare, la 'rosea' si è soffermata su quante partite del Milan salterà Kessié per prendere parte a questa Coppa d'Africa. Il numero 79, doppietta nell'ultimo match di campionato ad Empoli sebbene schierato nell'insolita posizione di trequartista, non sarà sicuramente presente fino a fine gennaio. Ovvero quando terminerà la fase a gironi della competizione.

Kessié, pertanto, salterà Milan-Roma, Venezia-Milan, Milan-Genoa (Coppa Italia), Milan-Spezia e Milan-Juventus. Nel caso in cui, poi, la Costa d'Avorio dovesse andare avanti in Coppa d'Africa, a quel punto Kessié sarebbe fuori causa anche per Inter-Milan e Milan-Sampdoria. Il suo rientro in rossonero sarebbe previsto, pertanto, per Salernitana-Milan (partita prevista intorno al 20 febbraio 2022). Milan, ecco il vero sogno di Maldini per l'attacco dell'anno prossimo >>>