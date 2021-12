Coppa d’Africa di nuovo a rischio: mercoledì giorno chiave

La Coppa d'Africa, che dovrebbe iniziare il 9 gennaio 2022, potrebbe essere rinviata. Mercoledì si deciderà in via definitiva il da farsi

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato ancora della Coppa d'Africa, competizione che, teoricamente, dovrebbe iniziare il prossimo 9 gennaio 2022. Teoricamente perché Patrice Motsepe, Presidente della C.A.F., la Confederazione Calcistica Africana, si recherà mercoledì in Camerun per cercare di convincere gli organizzatori del torneo al rinvio.