Contenzioso Elliott-Yonghong Li per il Milan: trovata una soluzione

Daniele Triolo

Il quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola ha spiegato come si sia vicini ad una soluzione per il contenzioso in corso tra Yonghong Li, proprietario del Milan per poco più di un anno, dall'aprile 2017 al luglio 2018 e il fondo Elliott Management Corporation, che rilevò dall'imprenditore cinese il club rossonero per poi rivenderlo a RedBird Capital Partners qualche mese fa.

Elliott-Yonghong Li in causa: ecco perché — La questione dovrebbe infatti chiudersi una volta per tutte con un accordo tra le parti. Elliott, come si ricorderà, aveva in pegno il Milan sin dai tempi della cessione da Fininvest a Yonghong Li. Avrebbe escusso il pegno qualora quest'ultimo si fosse rivelato inadempiente.

Così è stato e, dunque, Elliott era subentrato a Yonghong Li, per l'appunto, nel luglio 2018. L'imprenditore cinese, però, è sempre rimasto convinto di dover riavere indietro dal fondo della famiglia Singer ben 364 milioni di euro per il passaggio, di fatto, del club di Via Aldo Rossi in mani statunitensi.

Si chiuderà la vicenda una volta per tutte — Per questo, chiese ed ottenne il sequestro temporaneo in Lussemburgo di tale cifra dai conti del fondo Elliott. Ora arriva la notizia di un accordo imminente, con reciproca soddisfazione e la chiusura, una volte per tutte, dell'annosa vicenda.