Conte, rebus futuro: Inter, Roma e Juve alla finestra, ma attenti al Milan

Che la rescissione consensuale tra Antonio Conte e il Tottenham potesse aprire ad un domino sulle panchine, italiane e non, se lo aspettavano tutti. L'ex allenatore bianconero rientra tra quegli elementi di qualità in grado di cambiare totalmente una squadra e, dopo un campionato interamente dominato dal Napoli , alcuni club di Serie A ci starebbero seriamente pensando.

Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, vi sarebbero ben 4 squadre interessate all'ingaggio di Antonio Conte . Si parte dall' Inter , società con la quale il tecnico leccese ha vinto il suo ultimo scudetto, passando per la Roma , ancora tormentata da rumors che vorrebbero Mourinho lontano dalla capitale, fino ad arrivare alla tanto amata e poi tradita Juventus . Il quotidiano italiano aggiunge anche il Milan in questa corsa, seppur la posizione di Stefano Pioli appaia ben salda, dato anche il recente rinnovo fino al 2025.

A fine stagione si tireranno le somme, con in particolar modo le due squadre milanesi che dovranno decidere i rispettivi futuri di Pioli e Inzaghi, grandi protagonisti la scorsa stagione ma deludenti in questa ancora in corso. Boniface, non solo il Diavolo: anche due big italiane su di lui.