Condò: “Milan, l’errore è di Pioli. Era meglio non aiutare il Monza…”

Paolo Condò , noto giornalista, ha stilato un editoriale sulle colonne del quotidiano 'la Repubblica', nell'edizione in edicola questa mattina, analizzando la prestazione del Milan di Stefano Pioli contro il Monza di Raffaele Palladino . I rossoneri, sotto di due gol e di un uomo, per l'espulsione di Luka Jovic , hanno riportato il match in parità salvo poi sciogliersi nei minuti finali. Ecco, dunque, il suo pensiero in merito.

Monza-Milan, Condò: "Pioli, la gara in cui fare turnover era il Rennes ..."

"Qui l'errore è stato suo, perché la gara in cui fare turnover era il ritorno con il Rennes, non quella con il Monza. Al di là degli errori di Thiaw, poi, è dimostrato oramai che un paio di innesti rinfrescano le squadre, cinque snaturano. Il Milan era in un ottimo momento e la reazione dei titolari nella ripresa l'ha confermato. Pensare a chance residue di scudetto non era razionale, ma sarebbe stato meglio non aiutare il Monza a giocare la partita dell'anno".