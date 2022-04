Condò: “Irriducibile l’anima del Milan. Continua a correre al di là dei limiti”

Paolo Condò, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero sul Milan dopo la grande vittoria di ieri sera contro la Lazio

Intervenuto sulle colonne del quotidiano 'La Repubblica', Paolo Condò ha espresso il suo pensiero sul Milan dopo il grande successo di ieri contro la Lazio. Queste le sue parole: "Irriducibile è l'anima di questo Milan, che mantiene bene in vita il campionato oltre il tramonto del turno 34, capace di dominare e prevalere pure in casa della Lazio dopo esserne stato subissato in avvio, in testa per almeno altri tre giorni sognando un'impresa del Bologna".