Condò: ‘Anziché affrontare le emergenze, si aumentano le partite. Assurdo’

Paolo Condò, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero in merito alla situazione pandemica che sta colpendo il calcio negli ultimi giorni

Sulle colonne de 'La Repubblica', Paolo Condò ha analizzato il momento che sta attraverso la Serie A in questi ultimi giorni a causa del Covid. Questo l'intervento del giornalista: "La pandemia è in corso da quasi due anni e tutti i nuovi progetti di FIFA, UEFA e club, anziché pianificare un modello che li aiuti ad affrontare le emergenze, prevedono un aumento delle partite. L'assurdità di questo approccio emerge in congiunture come l'attuale, quando il rinvio di un paio di giornate sarebbe evidentemente opportuno. Una Serie A a 18 squadre dimagrirebbe di quattro turni, dando ossigeno al calendario".