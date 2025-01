Como-Milan, la vittoria è fondamentale. E sabato c’è la Juventus

Oggi, alle ore 18:30 , il Milan affronterà il Como allo Stadio Giuseppe Sinigaglia in occasione del recupero della 19esima giornata di Serie A . La partita si doveva giocare ad inizio mese, poi c'è stato il rinvio a causa dell'impegno rossonero in Supercoppa Italiana . La competizione appena citata, tra l'altro, è stata vinta proprio dai rossoneri, che hanno battuto l' Inter in finale ( 2-3 ).

Come riportato da Tuttosport, la partita di oggi evoca ricordi nostalgici nei tifosi del Milan. In quello stadio, nel 1988, i rossoneri vinsero lo Scudetto numero 11, il primo dell'era Berlusconi. Sergio Conceicao, neo-tecnico dei rossoneri, non ha preso bene il pareggio a San Siro contro il Cagliari, in particolar modo nel primo tempo, in cui la sua squadra non è stata incisiva.