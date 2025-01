Como-Milan, la vittoria è d’obbligo ma la via del gol è perduta

Il problema dell'attacco rossonero è che Tammy Abraham ed Alvaro Morata non hanno freddezza sotto porta. Ed in partite come quella contro il Cagliari, in cui il Diavolo ha tirato 21 volte ma ha segnato solo un gol, bisogna essere cinici. Abraham ha sprecato delle occasioni davanti a Caprile. I due attaccanti arrivati in estate, insieme, hanno segnato 12 gol. I rossoneri sono il 9° miglior attacco del campionato, statistica che rispecchia la posizione in classifica. Prima c'era Giroud che risolveva le partite con guizzi da vero attaccante d'area.

A Milanello, Conceicao sta studiando diverse tattiche per aiutare gli attaccanti e renderli più prolifici. Fofana ha spiegato che non è un problema di attaccanti, bensì di efficacia realizzativa. La partita di oggi contro il Como sarà un'occasione importante per il Milan di portare a casa 3 punti. Sicuramente, ci saranno dei cambi di formazione, anche perchè sabato 18, alle ore 18:00, c'è il big match contro la Juventus.

Potrebbe giocare dal primo minuto Bennacer, mentre in attacco c'è il ballottaggio tra Abraham e Morata. Rafael Leao e Pulisic saranno fondamentali per le azioni offensive. Tornerà in campo Emerson Royal, che oggi compie 26 anni, e Gabbia spera di tornare titolare dopo 3 panchine consecutive. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo nome a centrocampo: in Francia scrivono che ... >>>