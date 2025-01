Ieri sera, allo stadio 'Sinigaglia', il Milan di Sergio Conceicao ha vinto in rimonta, 1-2, sul campo del Como di Cesc Fàbregas. Dopo l'iniziale vantaggio lariano, siglato dal neo-acquisto Assane Diao, i rossoneri hanno ribaltato la partita con le reti di Theo Hernández e Rafael Leão. Al termine del match, come di consueto, l'allenatore del Diavolo ha fatto il giro post-partita nelle televisioni e in conferenza stampa, rilasciando le dichiarazioni che vi proponiamo nelle pagine a venire. PROSSIMA SCHEDA