A partire da Como-Milan serve un'accelerata e Conceicao questo lo sa benissimo. Ecco perché il tecnico portoghese, ha rivelato il quotidiano genealista, va avanti con l a terapia d’urto, fatta di rigorosi codici comportamentali e franchi colloqui individuali . Conceicao vuole mettere i giocatori spalle al muro e, per farlo, non risparmia loro nulla. Ieri, per esempio, ha spostato l'allenamento del mattino alla sera. Al buio e al freddo.

Squadra in ritiro da ieri. Può arrivare una mano dal mercato

Un modo anche per abituarsi al clima che, in serata, il suo Milan troverà a Como, con il termometro intorno allo zero. Dopo la seduta, la squadra è andata in ritiro vicino alla città lariana: niente resort a cinque stelle vista lago, ma un dignitosissimo albergo attaccato all’autostrada. Insomma, da Conceicao un giro di vite su orari e comportamenti dei calciatori del Milan. Nel frattempo, continua a lavorare sui difetti in campo, auspicando in una mano dal calciomercato invernale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tomori alla Juventus? Ecco chi arriva al suo posto >>>