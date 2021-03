Ciao Sanremo, il Milan chiama: Ibrahimovic, monologo show | News

Ibrahimovic, Sanremo è finito. Ora testa di nuovo sul Milan

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha concluso la sua esperienza al Festival di Sanremo 2021 con un monologo motivazionale da brividi.

Ne ha parlato ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina. Ibrahimovic ha quindi chiuso il suo Sanremo con il ‘discorso del re‘. “Perché Zlatan Ibrahimovic è venuto al Festival? Per adrenalina e sfida: solo così cresci“, ha dichiarato il centravanti svedese del Milan, con il leggìo ed una sfavillante giacca nera.

“Ho giocato 945 partite, vinto 11 Scudetti e coppe. Ma anche perso qualche volta. Sono Zlatan quando vinco e quando perdo. Ho segnato più di 500 gol, ma ne ho sbagliati tanti. Il fallimento non è il contrario del successo, ma una parte di esso. Fare niente è il peggior sbaglio che si possa commettere”.

“Se sbaglia Zlatan puoi sbagliare anche tu, la cosa importante è fare ogni giorno la differenza con impegno, dedizione, costanza e concentrazione. Ognuno nel suo piccolo può essere Zlatan. Come io sono tutti voi“, l’accorato appello del bomber nativo di Malmö a tutti gli italiani in visione ed all’ascolto.

Quindi, Ibrahimovic ha concluso: “Non è il mio Festival o quello di Amadeus. È il vostro. Grazie Italia, sei la mia seconda casa“. Secondo la TIM Data Room, che ha seguito i trend dei principali social, il pubblico web che ha parlato di Ibrahimovic al Festival è stato per la maggior parte femminile (52,7%).

Giornalisti (15,4%), studenti (11,6%), manager (11,1%), autori/scrittori (7,9%) e fotografi (4,2%), invece, le categorie più coinvolte nel dibattito sulla presenza di Ibrahimovic a Sanremo. Ora, però, il Milan chiama. Oggi raggiungerà Verona in automobile per assistere alla gara del ‘Bentegodi‘ contro l’Hellas dagli spalti dello stadio.

Quindi, dopo essersi fermato negli studi di ‘Che tempo che fa‘, in onda stasera alle ore 20:00 su ‘RaiTre‘, testa soltanto al campo ed ai rossoneri di Stefano Pioli, che avranno bisogno del suo recupero per centrare gli obiettivi stagionali. Con un occhio anche alla Svezia che potrebbero richiamarlo in Nazionale dopo 5 anni. Verona-Milan, Pioli perde altre due pedine. La probabile formazione >>>