Chelsea-Milan, la notte di Leao: desiderio dei ‘blues’, ma Rafa vuole colpire

E' la notte di Rafael Leao. L'attaccante portoghese del Milan, desiderio di mercato del Chelsea, sarà in campo a Stamford Bridge

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla di Rafael Leao, l'uomo più in forma in questo momento del Milan e desiderio di mercato del Chelsea. Il portoghese questa sera affronterà quella che potrebbe essere la sua futura squadra che, come già raccontato dal 'Times' in estate, ha avuto un interesse per il numero 17 rossonero. E non sono mancati i complimenti da parte del tecnico dei 'blues', Graham Potter: "Sono stato impressionato da Leao, fa la differenza con gol e assist. È un top player, gli faccio i complimenti. Ha le capacità e il talento per poter giocare bene anche in Premier".

Questa può e deve essere la sua partita, con Stefano Pioli che, orfano dei top player sul lato destro del campo, farà affidamento su Leao per colpire il Chelsea. Riguardo il suo futuro, non è da escludere che, alla fine, il Chelsea possa non affondare il colpo sul portoghese. I 'blues', infatti, sarebbero vicini ad acquistare Nkunku del Lipsia, con il calciatore che avrebbe già sostenuto le visite mediche, anche se manca ancora l'accordo tra i due club. Non si sbilancia Potter, così come non l'ha fatto l'allenatore del club tedesco.

E' anche vero, però, che in estate il Chelsea farà una mini rivoluzione. Diranno probabilmente addio Ziyech (che piace da tempi non sospetti proprio al Milan), Pulisic e Hudson-Odoi, dunque è possibile anche che i 'blues' possano fare il doppio colpo in entrata. Il Milan e suoi tifosi si augurano di no, intanto Leao questa sera sarà sicuramente una delle stelle che illumineranno il cielo di Stamford Bridge. E, in attesa di scendere in campo, trova anche il tempo per rispondere con delle risate sui social alle dichiarazioni rilasciate da Cassano, secondo il quale Rashford e Sancho siano meglio dell'attaccante del Milan. Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming.