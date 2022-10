Chelsea-Milan, fascia destra improvvisata: Dest-Krunic titolari

Emergenza totale sulla fascia destra. In vista di Chelsea-Milan di Champions League in rampa di lancio Sergino Dest e Rade Krunic

Archiviata la vittoria contro l'Empoli in Serie A, il Milan ha già la testa rivolta in Champions League. Mercoledì 5 ottobre alle ore 21, i rossoneri se la vedranno con il Chelsea e lo faranno in emergenza totale. La partita di campionato ha praticamente smantellato la fascia destra visti gli infortuni di Davide Calabria e Alexis Saelemaekers, che dovrebbero stare fuori per almeno fino al 2023. A questo punto, come si presenteranno i rossoneri in vista dell'importante gara europea?