Milan, ko Calabria e Kjaer: contro il Chelsea con Dest e l’ex Giroud

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, martedì 4 ottobre 2022. Domani sera, infatti, trasferta europea del Diavolo di Stefano Pioli: l'impegno è di quelli ardui, in Champions League a 'Stamford Bridge' contro il Chelsea. E il mister dovrà letteralmente inventare la formazione viste le tante defezioni in difesa. Vediamo, dunque, le news più importanti sui rossoneri finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.