Pioli non vuole alibi: “Non c’entra la poca esperienza o chi non c’era”

Stefano Pioli, dopo Chelsea-Milan, non vuole sentire parlare di assenti o di poca esperienza. Parla anche Ismael Bennacer

Renato Panno

Stefano Pioli, dopo Chelsea-Milan, non vuole sentire parlare di assenti o di poca esperienza. A suo avviso la squadra non è semplicemente riuscita a restare unita come al solito. Parla anche il capitano di serata Ismael Bennacer: queste le dichiarazioni riportate dal 'Corriere dello Sport'.

Sulla partita: "Non abbiamo cominciato male, ma soprattutto nelle scelte abbiamo forzato. Abbiamo perso un po’ di distanza. Noi potevamo fare qualcosa di più al di là delle loro qualità. Il secondo gol ha cambiato la nostra mentalità. Non è semplice, non siamo riusciti a rimanere così squadra come facciamo di solito: a questi livelli la paghi a caro prezzo".

Sugli assenti: "Non c’entra la poca esperienza o chi non c’era: dovevamo essere più lucidi e precisi. Nel recupero palla e nella gestione siamo stato meno brillanti".

Parla Capitan Bennacer: "Fa molto male perdere così, non abbiamo messo lo spirito e la voglia giusta. Sappiamo che la Champions è a un altro livello. Dobbiamo dare di più. Fa parte del gioco ma dobbiamo lavorare su quello che non abbiamo fatto bene e rialzare la testa. Dobbiamo rivedere la partita e vedere cosa non abbiamo fatto bene. È certo che di testa dobbiamo metterci in discussione sempre". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>