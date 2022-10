Chelsea-Milan 3-0, la moviola di ‘Gazzetta’: niente fallo di Fofana su Leao

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato gli episodi da moviola di Chelsea-Milan, partita valida per la 3^ giornata del gruppo E di Champions League. Poco lavoro per l'arbitro Danny Makkelie, che merita un 6,5 in pagella. L'unico vero episodio da guardare con attenzione è il possibile intervento falloso di Wesley Fofana in area di rigore su Rafael Leao. Il portoghese, già in equilibrio precario, cade a terra mentre il difensore del Chelsea gi sottrae la palla in maniera regolare. Al 33', con l'ausilio del Var, annullato giustamente il gol di Mason Mount per fuorigioco.