Champions League, rivali Milan: la Dinamo Zagabria torna a vincere

Ai croati serve una vittoria per i playoff Champions

Entrambe, però, hanno una partita in meno rispetto alla Dinamo. Contro il Milan, davanti ai 35mila spettatori del 'Maksimir', la squadra di Cannavaro spera in una vittoria per poter centrale l'accesso ai playoff di Champions. Dovrà cercarla, però, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, senza Wilfried Kanga. Si tratta di un attaccante acquistato dall’Hertha Berlino che in questa stagione ha indossato la maglia del Cardiff City. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, due idee per il centrocampista: una è clamorosa >>>