Champions League, le vittorie da outsider: da Mourinho a Di Matteo

Champions League, le vittorie da sfavorite

Porto-Monaco 3-0, finale di Champions League del 2004. L'exploit di un giovane Mourinho. In finale sorprese il Monaco. Il Dortmund, nel 1997, in finale con la Juventus di Lippi.L I gialloneri di Hitzfeld, in semifinale superarono lo United di Ferguson. Il Chelsea di Roberto Di Matteo nel 2012 non era favorito in primavera. Abbattono il Barça di Guardiola, campione nel 2011. Pescano il Bayern all'Allianz Arena, davanti a oltre 60 mila tifosi. Si arriva alla conclusione dal dischetto. Sbaglia Mata per i Blues il primo. Ma ancora gigante Cech si oppone a Olic, poi Schweinsteiger becca il palo sinistro e Drogba non si lascia intimidire. Chelsea e Di Matteo campioni. Da outsider.