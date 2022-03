Champions League, al via il nuovo format: avanza la proposta di Ceferin

Prende piede la nuova proposta per la Champions League di Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA: la nuova edizione arriverà nel 2024

Da diversi giorni si discute di un possibile cambiamento nel format della Champions League proprio come voluto dal Presidente della UEFA , lo svizzero Aleksander Ceferin .

Non ci saranno più i gironi a quattro squadre, bensì un unico raggruppamento nel quale ogni squadra giocherà un totale di 10 partite, cinque in casa e cinque in trasferta con sfide decise a seconda delle fasce.