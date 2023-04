Milan-Napoli, ‘Il Mattino’ sicuro: “Osimhen sarà assente a San Siro”

Secondo quanto riferito da 'Il Mattino', quotidiano partenopeo, oggi in edicola, per Osimhen è molto probabile il forfait . I colleghi campani credono che il centravanti nigeriano, il quale, con 21 reti , guida la classifica cannonieri della Serie A , sarà assente dal primo match dei quarti contro il Diavolo di Stefano Pioli .

Anche ieri, infatti, Osimhen si è allenato a parte, senza correre nemmeno con le riserve ed evitando contrasti o accelerazioni. Il massimo che può fare Spalletti è recuperarlo per la panchina. Ma a Napoli vogliono evitare guai peggiori, magari meglio preservarlo ed averlo a disposizione in perfetta forma nelle partite successive.

Oggi il Napoli non si allena: Spalletti ha concesso ai suoi giocatori una Pasqua di riposo . Da domani, da quando gli azzurri riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno , si capirà meglio se l'ex Lille e Wolfsburg sarà davvero impossibilitato a scendere in campo contro il Milan per via dell'infortunio muscolare rimediato oltre una settimana fa.

Osimhen, lo ricordiamo, era assente anche in Napoli-Milan 0-4 dello scorso 2 aprile e in Milan-Napoli 1-2 del 18 settembre 2022 in campionato. Via Origi? Il Milan punta un ex Inter >>>