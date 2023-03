Champions League Milan, ecco gli 8 motivi per cui sognare

Milan, Champions: 8 motivi per sognare

Si parte, si legge, con la tradizione. Psg e Manchester City non hanno mai vinto una Champions; anche per questo il Tottenham, che fattura il doppio e ha un organico più attrezzato, si è squagliato davanti al Milan. Non è retorica: i soldi non fanno gol, la storia sì. La cultura, la tradizione, il blasone della maglia in campo pesano. La Champions è una tavolata da nobili, se non sai quali posate scegliere e come impugnare un calice, rischi figuracce. Il Milan delle 7 Coppe dei Campioni ci è cresciuto a quella tavola, come il Real Madrid. Conosce l’etichetta come pochi.