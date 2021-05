Champions League – Inter, Milan, Atalanta e Juve: le fasce per il sorteggio

Nella Champions League 2021-2022 le squadre italiane (Inter, Milan, Atalanta e Juventus) saranno inserite in fasce diverse. Vediamo tutto

Daniele Triolo

Inter, Milan, Atalanta e Juventus saranno le quattro squadre italiane che, nella stagione 2021-2022, giocheranno in Champions League. 'La Gazzetta dello Sport' ne ha parlato questa mattina, spiegando come, in occasione del sorteggio della fase ai gironi, le quattro rappresentanti del nostro Paese saranno inserite in quattro fasce diverse.

L'Inter, a distanza di dieci anni, tornerà in prima fascia. La Juventus, così come Real Madrid e Barcellona (altre squadre che ancora costituiscono la SuperLega), sarà inserita, invece, in seconda fascia. L'Atalanta, alla sua terza partecipazione Champions consecutiva, sarà in terza fascia.

Il Milan, al contrario, che mancava in Champions League dal 2014, sarà inserito in quarta fascia. Per la 'rosea', l'Inter si augura di trovare, in un ipotetico girone Champions, squadre come Siviglia, Ajax e Dinamo Kiev. La Juventus, invece, punterebbe ad un raggruppamento con Sporting Lisbona, Ajax e la stessa Dinamo Kiev. Forse anche con il Porto.

I rossoneri di Stefano Pioli, che giocoforza dovrebbero andare incontro ad un sorteggio durissimo, esulterebbe per un girone con Sporting Lisbona, Siviglia e Ajax. Sono, però, ragionamenti ipotetici: vedremo nel momento opportuno a chi sorriderà l'urna di Nyon. Milan, ecco Maignan: cifre e dettagli dell'operazione >>>