Champions League, ecco in quale fascia potrebbe finire il Milan

Il Milan parteciperà per il secondo anno consecutivo alla Champions League. In quale fascia saranno inseriti i rossoneri di Stefano Pioli?

Daniele Triolo

Il Milan di Stefano Pioli ha una certezza, a tre giornate dalla fine del campionato: giocherà in Champions League anche nella stagione 2022-2023. La qualificazione del Diavolo in Champions è arrivata, matematicamente, nella passata giornata di Serie A, con la vittoria per 1-2 in casa della Lazio.

Così era stato anche per l'Inter di Simone Inzaghi. L'ultimo weekend di campionato, invece, è valso il pass per la prestigiosa competizione anche per Napoli (vittorioso 6-1 contro il Sassuolo) e Juventus (tre punti presi con il 2-1 sul Venezia). Azzurri e bianconeri qualificati, dunque, con tre giornate di anticipo visto il pareggio a reti bianche della Roma in casa contro il Bologna.

Milan, Inter, Napoli e Juventus, dunque, in Champions League: sicuramente, quanto di meglio ha espresso il torneo nazionale. Ma come saranno suddivise, queste squadre, nelle fasce che contraddistingueranno il sorteggio del prossimo 25 agosto a Istanbul (Turchia)? Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Chi vincerà lo Scudetto, andrà in prima fascia. Quindi una tra Milan e Inter avrà, presumibilmente, un sorteggio più 'morbido', con avversarie più abbordabili. Almeno sulla carta, visto che sempre di Champions League si parla e che ogni rivale è di altissimo profilo. E chi arriva al secondo posto in Serie A, tra le due, invece dove finirà?

Per i nerazzurri c'è la prospettiva della terza fascia, con qualche prospettiva di agganciare la seconda mediante qualche incastro. Per il Milan, invece, si andrebbe verso la terza fascia, con prospettiva della quarta. Sarebbe un sorteggio sfavorevole, visto anche com'è andata l'edizione 2021-2022 del torneo, partendo dall'ultima griglia, contro avversarie forti e rodate nella competizione. La Juventus andrà in seconda fascia per ranking ed apparizioni nelle ultime stagioni; il Napoli in terza. Milan, il bomber arriva grazie ad uno scambio? Le ultime news di mercato >>>

