Champions League e direttore sportivo, il Milan si gioca tutto: il punto

Il quarto posto, però, è lontano - ad oggi - 9 punti , con il Bologna di Vincenzo Italiano che vola. Se stasera, allo stadio 'Diego Armando Maradona' contro il Napoli , il Diavolo non dovesse cogliere il bottino pieno, la corsa diventerebbe complicata. Già adesso andare in Champions è uno scenario complesso: pesano le 8 sconfitte in 29 partite di campionato. Vincere la Coppa Italia potrebbe consentire l'accesso all' Europa League e di alzare un trofeo, ma ci sarà da passare attraverso un doppio derby .

DS, favorito Paratici. Decisivo il processo 'Prisma'. Ibra, intanto ...

Se ne saprà qualcosa fra aprile e maggio: una condanna di Paratici in sede penale potrebbe far rialzare le quotazioni di altri candidati come Igli Tare o Tony D’Amico. Sondato dai rossoneri anche Giovanni Manna, attuale direttore sportivo del Napoli, ma non arriverà. Intanto, stasera, al 'Maradona' per Napoli-Milan ci sarà anche Zlatan Ibrahimović, ricomparso dopo tre settimane di assenza.