EuroDerby Inter-Milan: il Diavolo tenta l’impresa. Mercato, le ultime

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 15 maggio 2023. Domani sera, infatti, ci sarà il secondo EuroDerby contro l'Inter e l'attenzione dei media non poteva che essere quasi tutta rivolta al big match. Attenzione, però, perché le indiscrezioni di mercato continuano a fioccare nonostante il periodo denso di partite importanti. Vediamo insieme, dunque, le news finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.