Champions da non perdere: le chiavi di lettura per il Milan e per le altre

Milan, Atalanta, Juventus, Napoli in lizza per tre posti in Champions League. Una di queste sarà la grande delusa della stagione 2020-2021

Daniele Triolo

CORSA CHAMPIONS — Milan 66 punti, Atalanta e Juventus 65, Napoli 63. Queste quattro squadre sono in corsa per tre posti in Champions League. Ed occhio alla Lazio (58 punti) che, con una gara in meno, non è ancora del tutto tagliata fuori dalla contesa. Ad ogni modo, delle quattro dietro la battistrada e quasi scudettata Inter, una sarà la grande delusa della stagione 2020-2021. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha provato a dare delle chiavi lettura alle ultime sei giornate di Serie A, per capire chi ha la maggiori chance di andare in Champions.

CALENDARIO — Il Napoli ha meno punti di tutti, ma anche il calendario più facile. Dopo la trasferta di Torino, giocherà contro Cagliari, Udinese e Hellas Verona in casa; Spezia e Fiorentina fuori. Anche l'Atalanta, a parte la trasferta in casa del Sassuolo, affronterà squadre come Bologna, Parma, Benevento e Genoa prima del big match contro il Milan dell'ultima giornata di campionato. La Juventus giocherà fuori casa oggi a Firenze, contro il Sassuolo, ed avrà le grandi sfide (all'Allianz Stadium) contro Milan e Inter, che non sarà demotivata neanche con lo Scudetto sul petto. Chi sta peggio di tutte, quindi, è il Milan, che giocherà con Lazio, Juventus ed Atalanta fuori casa, oltre che con Benevento e Cagliari a 'San Siro'. Fortuna che il Diavolo di Stefano Pioli, in questa stagione, si trova meglio a giocare in trasferta.

SCONTRI DIRETTI — Ci sono solo due scontri dirette tra le quattro squadre coinvolte. Entrambi riguardano il Milan. I rossoneri giocheranno, infatti, in trasferta sia contro la Juventus sia contro l'Atalanta. Per ora, il Diavolo è in vantaggio negli scontri diretti contro il Napoli (vittoria 3-1, sconfitta 0-1), e, si presume, arriverà in svantaggio contro bianconeri (1-3 a 'San Siro') e orobici (0-3, sempre tra le mura amiche), vittoriosi all'andata. La squadra di Gian Piero Gasperini è sotto con il Napoli (1-4 e 4-2), ma è sopra la Juventus (1-1 e 1-0). Quasi, come detto, con il Milan. La 'Vecchia Signora', invece, è sotto con l'Atalanta, in pari con il Napoli (0-1 e 2-1) e, per differenza reti, al momento è avanti di uno sui partenopei (+35 contro +34). Il Milan, nella differenza reti, è solo a +22. Napoli, dunque, unica già con la situazione definita per gli scontri diretti: sopra con l'Atalanta, pari con la Juventus, sotto con il Milan. Si farà ricorso alla classifica avulsa?

LA CHIAVE — Per andare in Champions, le quattro squadre (Milan, Atalanta, Juventus e Napoli) hanno in sostanza due strade. Una è continuare a fare bene le cose che hanno consentito loro di trovarsi in piena corsa a fine campionato. L'altra migliorare quegli aspetti che hanno condizionato negativamente il loro percorso. La Juventus, per esempio, dovrebbe scegliere la seconda: partita per vincere lo Scudetto, il suo campionato è scivolato via in attesa di una svolta mai arrivata. Il Milan deve continuare a seguire il suo copione, nascondendo la stanchezza, ritrovando l'entusiasmo. Con la speranza che Zlatan Ibrahimović torni a giocare, scatenando la velocità di chi gli sta intorno. L'Atalanta ha scoperto la bellezza della panchina lunga, che consente a Gasperini di mantenere alta l'intensità senza abbassare le qualità anche quando si fa turnover. Il Napoli, infine, ha trovato la sua quadratura alternando Dries Mertens e Victor Osimhen, responsabilizzando i trequartisti e con un Fabián Ruiz in gran forma.

LE INSIDIE — Per conquistare un posto in Champions, il Milan, l'Atalanta, la Juventus e il Napoli dovranno ottimizzare. Non potranno permettersi di concedere omaggi agli avversari di giornata. Dovranno raccogliere il massimo dei punti per non fallire l'obiettivo. L'Atalanta, per esempio, ha lasciato per strada punti importanti per non aver saputo ogni tanto gestire con lucidità il vantaggio. Il Milan ha visto sfumare tanti punti per aver sprecato molto in fase offensiva. La difesa di Pioli non è poi così impermeabile. Davanti, pertanto, non è più consentito sbagliare troppi gol. La Juventus, invece, ha mostrato la preoccupante tendenza ad addormentarsi in alcune fasi del match ed a sbagliare approccio. Il Napoli, che aveva il vizio di 'specchiarsi' un po' troppo, sembra aver risolto invece questa problematica. Arriva un'offerta monstre della Juventus per Donnarumma: le cifre nella nostra esclusiva