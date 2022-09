Milan, rinviata l’udienza di Yonghong Li nei confronti di Elliott

Rinviata l'udienza al Tribunale del Lussemburgo per decidere se Yonghong Li ha ragione a chiedere ad Elliott 364 milioni di euro per il Milan

'Il Sole 24 Ore' in edicola questa mattina ha specificato come sia stata rinviata al prossimo 27 settembre l'udienza al Tribunale di Lussemburgo per decidere se mantenere o meno il sequestro di 364 milioni di euro in pancia delle holding di controllo del Milan.