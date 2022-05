Cessione Milan a RedBird, ci siamo: ecco le priorità degli americani

Il fondo RedBird sta acquistando la maggioranza del Milan da Elliott. Questo è ciò che vuole fare non appena insediatosi nel club rossonero

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della sempre più probabile cessione del Milan da Elliott a RedBird, i due fondi statunitensi in trattativa per il passaggio delle quote di maggioranza del club rossonero. Dopo i festeggiamenti per lo Scudetto, la famiglia Singer ha fatto rientro in Florida, ma le prossime settimane saranno cruciali per la cessione della maggioranza a Gerry Cardinale.

Gli studi legali delle due parti sono al lavoro da tempo, ma nei giorni che verranno si intensificheranno i contatti. Elliott, ha ricordato il quotidiano torinese, è seguito dallo studio legale italiano '5Lex', che lavora a stretto contatto con gli americani di 'Davis Polk and Wardell'. RedBird, invece, è seguito da 'Legance' e 'Gibson Dunn'. La cifra pattuita tra i due fondi U.S.A. per la cessione del Milan è di 1,3 miliardi di euro.

Elliott intende restare all'interno del Milan con una quota di minoranza, di modo da avere dei suoi rappresentanti nel Consiglio d'Amministrazione rossonero. Il Milan, con il 'sistema Elliott', ha quasi raddoppiato il suo valore di mercato. È passato dai 740 milioni di euro di valutazione nel 2017 agli attuali 1,3 miliardi di euro (cifra che potrebbe salire fino a 1,8). Ha inoltre ritrovato appeal internazionale, come dimostrano le tante sponsorizzazioni degli ultimi mesi.

Nonché i rinnovi di contratto, già ben avviati e con cifre al rialzo, con PUMA e 'Emirates'. Secondo quanto filtra, RedBird vorrebbe trasformare il Milan in una 'media company'. Ovvero, come già avviene nei club statunitensi di baseball, basket e football, creare sinergie in altri settori. Il Milan potrebbe essere il club capofila di un possibile 'network' targato RedBird all'interno del mondo del calcio.

D'altronde, il fondo di Cardinale detiene già il 10% del gruppo proprietario del Liverpool e l'85% del Tolosa, club francese appena promosso in Ligue 1. La trattativa tra Elliott e RedBird per il Milan è ai dettagli. Ma, come evidenziato giustamente da 'Tuttosport', finché non ci sarà la firma definitiva sui contratti di cessione ('signing') e il passaggio di proprietà vero e proprio ('closing'), non si può dare nulla per certo.

La conclusione della trattativa, ad ogni modo, dovrà arrivare in tempo utile per il calciomercato estivo del Milan, ma anche per i rinnovi di contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara. I quali, a loro volta, dovranno cercare di blindare Rafael Leão. Lasciarsi scappare il lusitano, tanto per Elliott quanto per RedBird, non costituirebbe di certo pubblicità positiva. Milan, il sogno di Maldini e Massara per la destra. Le ultime news di mercato >>>

