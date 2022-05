Cessione Milan, a chi finirà il Diavolo? Il favorito di Paul Singer

Elliott è in trattative per la cessione del Milan a InvestCorp o a RedBird. Ecco su chi punterebbe Paul Singer, proprietario del fondo U.S.A.

Il fondo Elliott, come ormai noto, è in trattativa da inizio aprile per la cessione delle quote di maggioranza del Milan. L'hedge fund della famiglia Singer ha ricevuto due offerte: una da InvestCorp, fondo del Bahrein presieduto da Mohammed Al Ardhi; l'altra da RedBird Capital Partners, fondo statunitense di Gerry Cardinale.