RedBird conquista il Milan, ma Elliott non esce: resterà con il 30%

Elliott ha ceduto il Milan al fondo RedBird di Gerry Cardinale. Ma l'hedge fund dei Singer resterà all'interno del club rossonero in minoranza

'Il Sole 24 Ore' oggi in edicola ha parlato della cessione del Milan da Elliott a RedBird . O meglio: il fondo di Gerry Cardinale entra ufficialmente nel club rossonero come azionista di maggioranza , in partnership, molto probabilmente, con il gruppo della famiglia Singer .

Il quotidiano economico ha spiegato, infatti, come l'accordo, che valuta il Milan ben 1,2 miliardi di euro, prevede che Elliott mantenga una partecipazione di minoranza nel club. È plausibile, in attesa di capire le definitive partecipazioni finanziarie, che RedBird avrà il 70% circa del Milan, mentre Elliott resterà all'interno della società rossonera con un 30% circa.

L'obiettivo, come annunciato congiuntamente da Elliott e RedBird, è fare in modo che il Milan continui a progredire. La priorità, infatti, è di proseguire il lavoro con l'area sportiva e con il management del club rossonero per dare continuità a questo percorso. Culminato, dopo quattro anni di Elliott, nello Scudetto 2022. Ora, però, bisogna puntare a confermarsi in Italia e tornare ai vertici del calcio mondiale.