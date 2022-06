Cessione Milan, il patto di ferro tra RedBird e Elliott: la situazione

'Tuttosport' oggi in edicola è tornato a parlare della cessione del Milan da Elliott a RedBird Capital Partners , con il 'signing' avvenuto ufficialmente lo scorso mercoledì 1° giugno . In attesa del ritorno a Milano di Gerry Cardinale , managing partner di RedBird e nuovo azionista di maggioranza del Milan sono emersi, infatti, ulteriori dettagli sulla struttura finanziaria dell'intera operazione.

Elliott, come è noto, è rimasto nel pacchetto azionario del Milan con una buona percentuale, seppur in minoranza . RedBird riuscirebbe a finalizzare l'acquisto grazie ad un finanziamento, proprio da parte di Elliott, che può andare dai 200 ai 550 milioni di euro. Dipenderà dall'equity che Cardinale riuscirà a raccogliere tra i sottoscrittori dell'affare Milan.

Finora, per l'acquisizione delle quote di maggioranza del Milan, RedBird avrebbe raccolto oltre 600 milioni di euro e il 'fund raising', non è ancora finito: tale quota potrebbe aumentare sensibilmente nelle prossime settimane. C'è grande serenità, ad ogni modo, sullo sviluppo della struttura economico-finanziaria dell'operazione.