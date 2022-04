Cessione Milan, ‘Investcorp’ offre un miliardo: contatti da inizio aprile

Elliott in trattativa con il fondo arabo 'Investcorp': la cessione del Milan è vicina per una cifra che potrebbe superare il miliardo

Elliott uscirebbe di scena non come il predecessore cinese, ma avendo portato a termine quella che solo pochi anni fa sembrava una missione impossibile: ovvero riportare il Milan in alto abbattendo il rosso a bilancio. Basti pensare che nel giugno 2020 la società aveva sul groppone 195 milioni di passivo, diventati l'anno successivo 'solo' 96. E si conta, che nel prossimo esercizio, il numero venga ulteriormente dimezzato. Quale momento più opportuno di questo per vendere? L'obiettivo risaputo di Elliott era questo fin dall'inizio, ma per farlo ad un prezzo conveniente bisognava mettere in pratica un filosofia ben precisa per far aumentare il valore del Milan.