Cessione Milan da Elliott a RedBird: il ‘closing’ già domani?

Il 'closing' per il passaggio di proprietà del Milan da Elliott a RedBird potrebbe avvenire, secondo 'rumors' già domani mercoledì 31 agosto

Daniele Triolo

Si torna a parlare, questa mattina, dell'imminente cessione del Milan da Elliott a RedBird. Come si ricorderà, lo scorso 1° giugno, il fondo della famiglia Singer e quello di Gerry Cardinale avevano stipulato un contratto preliminare ('signing') per il passaggio di proprietà del club rossonero a quest'ultimo.

Cessione Milan: RedBird prende il club in via definitiva già domani?

Le parti si erano date tempo fino al mese di settembre per arrivare al 'closing', ovvero la finalizzazione dell'operazione con il passaggio effettivo delle quote di A.C. Milan a RedBird Capital Partners. Secondo le ultime indiscrezioni, però, sembra che il tanto sospirato 'closing' per il club di Via Aldo Rossi possa avvenire già nella giornata di domani.

Lo ha riferito, prima di tutti, il 'Financial Times', popolare e prestigioso quotidiano economico statunitense. Quest'oggi, infatti, il 'FT' ha rivelato come i New York Yankees, franchigia della MLB di baseball di proprietà della famiglia Steinbrenner e Main Street Advisors, un fondo di Los Angeles nel quale figurano, come azionisti, anche LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers nella NBA e il rapper Drake, scenderanno al fianco di RedBird e di Cardinale, investendo nel Milan.

La notizia, però, che fa sobbalzare sulla sedia è quella che vuole RedBird pronto ad annunciare l'ingresso dei nuovi soci già nella giornata di domani, mercoledì 31 agosto, quando, così vogliono i 'rumors', prenderà il controllo di A.C. Milan in via ufficiale. Non ci resta che aspettare e vedere se il 'closing', comunque destinato ad avvenire, arriverà nelle prossime ore come sembra.