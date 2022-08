I New York Yankees e un fondo di Los Angeles investono nel Milan

Notizia molto importante per il futuro del Milan che arriva dagli USA. Al fianco di Gerry Cardinale (RedBird) due colossi a stelle e strisce

Daniele Triolo

Importante notizia sul futuro del Milan in arrivo, in queste ore, dagli Stati Uniti d'America. La fonte è il 'Financial Times', prestigiosa ed autorevole testata economica a stelle e strisce (CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO ORIGINALE IN INGLESE).

Milan, il futuro con Cardinale si preannuncia roseo

Secondo quanto riferito dal 'FT', i New York Yankees, franchigia di baseball della MLB di proprietà della famiglia Steinbrenner e Main Street Advisors, un fondo di investimento di Los Angeles del quale fanno parte anche LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers in NBA, il produttore Jimmy Iovine e il rapper Drake, starebbero investendo nel Milan al fianco di RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale.

Per il 'FT', Cardinale annuncerà l'ingresso dei nuovi soci non appena sarà ufficializzato il 'closing' per l'acquisizione del Milan dal fondo Elliott Management Corporation della famiglia Singer, proprietario del club rossonero dal luglio 2018. 'Closing' che secondo il 'FT' avverrà domani. I New York Yankees, ha scritto il popolare quotidiano economico statunitense, "sono tra i più grandi brand di sport al mondo". I suoi proprietari, dopo aver acquisto il club nel 1973 per 8,8 milioni di dollari, lo gestiscono con un valore stimato da Forbes di 6 miliardi di dollari.

Curiosità: fanno già parte del gruppo di investimento del Manchester City, essendo co-proprietari del New York City FC. Tale accordo, messo in piedi dallo stesso Cardinale, evidenzia, secondo il 'FT', "il continuo appetito degli investitori statunitensi per lo sport preferito al mondo. E, in particolare, per le squadre migliori della Serie A". Ma le novità 'made in U.S.A.', per il Diavolo, non finiscono.

Questa collaborazione, infatti, includerebbe l'inserimento del Milan nel consorzio 'YES Network', ovvero un network sportivo regionale frutto dell'associazione tra Yankees Club, Amazon, RedBird e Sinclair Broadcast Group. Il "business commerciale di Gerry Cardinale - si legge sul 'FT' - di atleti e celebrità di alto profilo ha contribuito a facilitare l'accordo con Main Street; LeBron, Iovine e Drake sono investitori passivi nel Milan attraverso il fondo e non hanno preso partecipazioni dirette". Ecco come e dove vedere Sassuolo-Milan in tv o diretta streaming >>>