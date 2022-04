Cessione Milan, ci siamo: vicino il passaggio da Elliott ad InvestCorp

Il Milan dovrebbe passare presto da Elliott ad InvestCorp, fondo del Bahrein per 1,1 miliardi di euro. Prima il 'signing', poi il 'closing'

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato della trattativa per il passaggio di proprietà del Milan da Elliott ad InvestCorp, fondo del Bahrein presieduto da Mohammed Al Ardhi. Si sta lavorando, infatti, in silenzio per chiudere la negoziazione e, a quanto pare, sembra che manchi davvero poco.

Entro pochi giorni ('Il Sole 24 Ore' sostiene già venerdì 29 aprile, ma, con ogni probabilità, secondo il quotidiano generalista ci vorrà qualche giorno in più) dovrebbe essere definito il 'signing'. Si tratta dell'importante passaggio tecnico in cui viene fissato il valore totale dell'operazione.

Il quale, poi, servirà come riferimento per il 'closing', vale a dire quando la trattativa tra le parti ci concluderà effettivamente ed avverrà il passaggio delle azioni del club rossonero. Difficile, per il 'CorSera', che questo avvenga prima della fine dell'attuale campionato di Serie A.

Elliott ed InvestCorp trattano la cessione del Milan sulla base di 1,1 miliardi di euro. Cifra di certo considerevole, ma che tiene conto del piano di risanamento della società di Via Aldo Rossi già avviato dall'hedge fund della famiglia Singer e delle importanti prospettive di crescita che gli arabi vogliono per il Diavolo.

La trattativa, ha confermato il quotidiano nazionale, è già ben avviata. Diversi nodi già sciolti. Per il 'closing', verosimilmente, bisognerà attendere la fine del campionato. Quindi, per il Milan, inizierà una nuova era tutta da scrivere. Il tempo medio degli investimenti per il fondo del Bahrein è di cinque anni, durante i quali cercherà di far crescere ulteriormente il club. Milan, due top player dalla Bundesliga? Le ultime news di mercato >>>

