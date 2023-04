Cessione Milan, il Corsera rivela: “Elliott ha spostato un miliardo”

L'edizione Milano del Corriere della Sera di stamani arricchisce con nuove informazioni la faida legata al contenzioso tra il fondo Elliott e e Blue Skye in merito la recente cessione del Milan dall'hedge fund della famiglia Singer a RedBird di Gerry Cardinale .

L'ex società di minoranza del club rossonero ha accusato il fondo americano di appropriazione indebita. Ora chiede al Tribunale Fallimentare di Milano di dichiarare l'insolvenza delle due società-veicolo con sede in Lussemburgo: Rossoneri Sport e Project RedBlack .

Come ricordato dal quotidiano italiano, infatti, Elliott ha utilizzato le due società lussemburghesi prima per finanziare l'acquisizione del Milan, nel 2018, e poi per la cessione a Cardinale nel 2022, avvenuta attraverso un finanziamento con un vendor loan.