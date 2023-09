Cessione Milan: Elliott-Blue Skye, sequestrati 3 milioni a Rossoneri Sport

Sequestrati in Lussemburgo 3 milioni a Rossoneri Sport, il veicolo utilizzato da Elliott nel 2018 per prendere il Milan dai cinesi

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha portato alla luce un fatto importante. Il Giudice Istruttore del Lussemburgo ha sequestrato, presso la banca 'Société Générale Luxembourg', una somma pari a 3,1 milioni di euro alla società Rossoneri Sport .

Cessione Milan, tra Elliott e Blue Skye non è ancora finita

Si tratta, come si ricorderà, di uno dei veicoli utilizzato dal fondo Elliott Management Corporation per rilevare, nel luglio 2018, il Milan da Yonghong Li. E, successivamente, nel 2022, per finanziare il fondo RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale nell'acquisizione dello stesso club rossonero.