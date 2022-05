Cessione Milan, conto alla rovescia per l’annuncio di InvestCorp

Prosegue la trattativa per la cessione del Milan da Elliott ad InvestCorp: tra questa e la prossima settimana la firma sull'accordo. Le ultime

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla cessione del Milan da Elliott ad InvestCorp, fondo del Bahrein che sta trattando, con quello statunitense, l'acquisizione delle quote di maggioranza del club rossonero. Un affare da 1,18 miliardi di euro che dovrebbe andare in porto tra questa settimana e la prossima.

I tempi, di poco più lunghi rispetto a quanto inizialmente preventivato, non devono, però, far suonare alcun tipo di allarme. Le due parti, infatti, sono ancora in fase di produzione e scambio di documenti. Dalla 'due diligence' (verifica dei conti, n.d.r.), ad ogni modo, non sono emerse criticità.

InvestCorp non ha avuto particolari rilievi da fare e tutto procede senza intoppi. Questo, quindi, è il momento che precede la firma sul contratto vincolante ('signing') che stabilirà ogni condizione dell'operazione Milan. Incluse eventuali penali: se una delle due parti vorrà fare marcia indietro, andrebbe a pagare multe salatissime.

Una volta firmato il contratto non si tornerà indietro. Sarà quello che il momento che anticiperà il 'closing' dell'affare e, quindi, di fatto, il passaggio materiale delle quote societarie del Milan da Elliott ad InvestCorp. Il fondo arabo si è interessato al Diavolo per via dei risultati, sportivi ed economici, che i rossoneri hanno raggiunto nei quattro anni di proprietà Elliott.

Bilancio in ordine, trasparente e senza debiti. Il Milan è uno dei club più solidi d'Europa. Il tutto si unisce alla ritrovata competitività della squadra, tornata a giocare in Champions League come ai bei, vecchi tempi. Il brand A.C. Milan, iconico e riconosciuto in tutto il mondo, ha fatto il resto.

La cessione del club di Via Aldo Rossi, quindi, potrebbe chiudersi presto e, per giunta, a cavallo della fine della stagione. Quando sia Elliott sia InvestCorp sperano di poter festeggiare, magari, la vittoria dello Scudetto. Ulteriore prestigio per entrambi, certo, ma anche ulteriori introiti: 20 milioni di euro dalla Lega Serie A, più 3 per la partecipazione alla finale della Supercoppa Italiana. Milan, il bomber arriva grazie ad uno scambio? Le ultime news di mercato >>>

