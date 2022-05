Cessione Milan vicina: closing con RedBird entro un mese: le ultime

Sembra essere davvero ad un passo la cessione del Milan da Elliott a RedBird. L'affare dovrebbe chiudersi prima del calciomercato estivo

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato della cessione del Milan da Elliott a RedBird. Ha ricordato come, poche ore dopo la vittoria del 19° Scudetto rossonero, si sia sparsa la voce della firma di un accordo preliminare tra le parti. Ciò non vuol dire, ovviamente, che il passaggio di proprietà sia imminente. Ma è il segnale che l'operazione è da considerare, ormai, in dirittura d'arrivo.

Per il 'closing', però, mancherebbero alcuni passaggi tecnici. Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha evidenziato quanto segue nel suo intervento di ieri a 'Radio Rai'. «Mi auguro che la trattativa si concluda prima dell’inizio vero e proprio del calciomercato». Ufficialmente la campagna trasferimenti partirà il prossimo 1° luglio. Quindi, la questione della cessione del pacchetto di maggioranza del club rossonero sembra destinata a chiudersi entro giugno.

RedBird acquisterà il Milan per 1,3 miliardi di euro. Cifra, però, che potrà salire fino a 1,8 in base al raggiungimento di alcuni obiettivi, tra cui alcuni commerciali. E, soprattutto, nel momento in cui ci sarà il via libera alla realizzazione del nuovo stadio di Milano. Tra Elliott e RedBird, ad ogni modo, si sta creando un vero e proprio asse. La famiglia Singer, infatti, resterà nel Milan, in una prima fase, conservando una quota di minoranza della società.

Tagliato fuori InvestCorp, più che altro perché l'offerta del fondo del Bahrein, a differenza di quella di RedBird, prevedeva che il Milan si caricasse una parte del debito. Con il passaggio del Milan da Elliott a RedBird, si va, viste le comuni visioni tra le due realtà statunitensi, verso la conferma dell'attuale management. Sia per quanto concerne la parte tecnica, vale a dire Paolo Maldini e Frederic Massara, sia per quanto concerne quella societaria, con il Presidente Scaroni e il CEO Ivan Gazidis. Milan, pronto il regalo Scudetto per Pioli: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI