Cessione Milan, una clausola arricchisce Gazidis: la rivelazione

La cessione del Milan da Elliott Management Corporation a RedBird Capital Partners avrebbe fatto felice Ivan Gazidis , amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi. Lo ha rivelato 'Il Sole 24 Ore' in edicola questa mattina.

Gazidis, il cui contratto con il Milan scadrà nel prossimo mese di novembre , potrebbe sì lasciare presto la società rossonera, ma con un conto in banca decisamente più ricco.

In questo contratto, ha riferito il popolare quotidiano economico, esiste una 'clausola di incentivazione'. Cosa prevedrebbe? In caso di cessione del Milan Gazidis otterrebbe una percentuale compresa tra il 5 e il 7,5% della plusvalenza ottenuta da Elliott in Lussemburgo.