Cessione Milan, Blue Skye perde la causa contro Elliott

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il Tribunale fallimentare di Milano ha rimandato al mittente la richiesta di Blue Skye , società con sede a Lussemburgo , di dichiarare lo stato di insolvenza di Project Redblack e Rossoneri Sport Investment , le due società attraverso le quali il fondo Elliott ha venduto il Milan a RedBird per 1,2 miliardi nell’agosto 2022.

Le richieste di Blue Skye

Blue Skye, che in più sedi giudiziarie, tra Milano e l’estero, ha attaccato Elliott in relazione alla cessione del Milan, aveva chiesto ai giudici di dichiarare che Project RedBlack e Rossoneri Sport Investment avevano costituito una 'società super de facto' domiciliata in Italia e che tale società era insolvente. La Corte ha ritenuto che non esiste alcuna base di fatto o di diritto per dichiarare l’esistenza di tale società.