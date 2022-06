Cessione Milan, Blue Skye ha avviato due cause contro Elliott: le ultime

Salvatore Cerchione, fondatore di Blue Skye ed ex consigliere d'amministrazione del Milan, ha avanzato due cause contro Elliott

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si è soffermato sul polverone alzato da Salvatore Cerchione in merito alla cessione del Milan a RedBird. Il fondatore di Blue Skye non solo si è dimesso dal CDA rossonero, ma ha avanzato due cause contro Elliott. Nella prima si contesta la poca trasparenza sulla cessione del club a Redbird, nella seconda la rimozione di Giovanni Caslini, uomo di Blue Skye, dal board della società Rossoneri Sport Investment. Cerchione contesta la mancata informazione di Elliott in una cessione che non sarebbe potuta avvenire senza il consenso di Project Redblack, società che ha in pegno il Milan dai tempi della gestione di Yonghong Li.