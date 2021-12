Centrocampo Milan – Kessié ha le sue grane da risolvere

Franck Kessié, centrocampista del Milan, non sta vivendo una stagione esaltante come nel 2020-2021. Ecco le cause del suo 'declino'

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto un'analisi approfondita sul centrocampo del Milan, spiegando, nel dettaglio, che tipo di stagione stanno vivendo Sandro Tonali, Franck Kessié, Ismaël Bennacer e Tiémoué Bakayoko.

Kessié, secondo la 'rosea', ha le sue grane da risolvere in questa stagione. Il centrocampista ivoriano, rispetto alla fantastica stagione 2020-2021, in quest'annata sta accusando troppi blackout e, logicamente, sta trovando poca continuità di rendimento.

Sulle sue performance, forse, pesa in maniera decisiva la questione del rinnovo del suo contratto con il Milan, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Dopo aver detto in un'intervista, a fine luglio, che avrebbe firmato senza problemi, con il tempo tra lui e la società si è freddato tutto.

Il suo manager chiede ben più dell'offerta rossonera e, pertanto, Kessié sembra destinato ad andare via a parametro zero al termine del campionato. Nonostante ciò, gioca titolare al fianco di Tonali quando è in condizione. Milan, super rinforzo in attacco dalla Premier League? Le ultime >>>